Розенко обіцяє монетизацію заощаджених субсидій вже в цьому опалювальному сезоні

В Україні отримувачі субсидій, які заощадять енергоресурси, за підсумками вже цього опалювального сезону отримають на зекономлену суму кошти для реалізації заходів з енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко сьогодні на брифінгу в Тернопільській області.

Він пояснив, що таким чином держава планує стимулювати одержувачів субсидії до більш економного використання енергоресурсів.

"Монетизація зекономленої субсидії – це варіант заохотити людей економити і за підсумками опалювального сезону отримати фінансовий ресурс, щоб потім вкласти його в енергозбереження і в наступному сезоні заощадити ще більше коштів. В уряді є консенсус, що такий механізм економії субсидії має бути застосований вже цього опалювального сезону", – сказав Розенко.

Він повідомив, що зараз українські фахівці спільно з групою міжнародних експертів розробляють технологію монетизації.

"Протягом місяця ми плануємо цей процес завершити і ознайомити суспільство, як саме буде відбуватися монетизація заощаджених субсидій. Щоб було зрозуміло, як це буде відбуватися для кожного господарства, для кожної родини", – пояснив віце-прем'єр.

Він зазначив, що виплата зекономленої субсидії буде нараховуватися раз у рік за підсумками опалювального сезону.

"Щомісячну виплату для 9,5 мільйона сімей, які отримують субсидії, неможливо забезпечити технологічно. Навіть на рівні швидкого відкриття розрахункових рахунків для всіх сімей. А за підсумками опалювального сезону це буде нормально", – вважає віце-прем'єр.

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За його словами, додаткових коштів на впровадження механізму монетизації виділяти не доведеться.

"На наступний рік на субсидії закладено в бюджеті 52 мільярди гривень разом з субсидією на тверде паливо. Це буде економія коштів, саме з них і будуть здійснювати виплату зекономленого", – пояснив Розенко.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, що потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що 2015 року 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на дані цілі, а 2016 року зазначені витрати перевищать 40 мільярдів гривень.