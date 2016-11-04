Повний провал - Рева заявив про критичну ситуацію з субсидіями в Одеській області

В Одеській області критична ситуація із субсидіями. Про це сьогодні в Верховній Раді під час години запитань до уряду заявив міністр з питань соціальної політики Андрій Рева, передає "УП".

За словами Реви, в регіоні є проблеми із керівництвом обласного управління.

"Там з призначенням субсидій повний провал. Починаючи від відсутності нормально затвердженого керівника обласного управління, і закінчуючи всією вертикаллю, яка там є. Тому я вам обіцяю, що ми це питання беремо під особистий контроль, тому що, якщо проблеми виникнуть, то саме там. І ми зробимо все, щоб ситуація там була виправлена", – заявив він.

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Рева пообіцяв створити для цього спеціальну групу допомоги Одеській області і виправити ситуацію найближчим часом.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляв, що в Україні отримувачі субсидій, які заощадять енергоресурси, за підсумками вже цього опалювального сезону отримають зекономлену суму коштів для реалізації заходів з енергоефективності.