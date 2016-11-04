Фінансові компанії скоротили оренду нерухомості в Лондоні на 51%

Фінансові установи з офісами в Лондоні за перше півріччя 2016 року скоротили обсяг орендованої площі в британській столиці на 51% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - 247,5 тисячі квадратних метрів, повідомляє RNS з посиланням на партнера аудиторської компанії Deloitte Кріса Льюїса.

Після того як прем'єр-міністр Тереза Мей заявила про те, що однією з ключових тем на переговорах з Євросоюзом щодо умов виходу Великобританії зі складу блоку стане контроль над імміграцією, банки почали готуватися до Brexit за "жорстким сценарієм", - зазначив інший партнер Deloitte - Вишал Веди.

"Вони вважають, що Brexit відбудеться "жорсткого" сценарію, коли кілька місяців тому вони припускалися кілька варіантів виходу Британії з ЄС", - повідомив газеті Веди.

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На початку жовтня консалтингова фірма Oliver Wyman опублікувала результати дослідження щодо втрат британської економіки в разі виходу країни зі складу ЄС "жорсткого" сценарію.

Так, у разі "жорсткого" Brexit втрати Великобританії можуть скласти до 66 мільярдів фунтів стерлінгів (80,4 мільярда доларів за поточним курсом) в рік, а ВВП країни в цьому випадку виявиться нижче того, що був би досягнутий при збереженні членства в ЄС, на 9,5%.

З доповіді також випливає, що у випадку "жорсткого" Brexit Сполучене Королівство може втратити до 70 тисяч робочих місць, а також 10 мільярдів фунтів стерлінгів (12,1 мільярда доларів) від щорічних податкових надходжень.