В Україні дорожчає будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-вересні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,3%, повідомляє Державна служба статистики України.

Читайте такожУ Києві за місяць трохи подешевшало житло

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 16,2%. Найменше збільшилася вартість робіт у сфері будівництва транспортних споруд - на 5,9%.

При цьому вартість БМР у вересні 2016 року порівняно з серпнем зросла на 1% (у серпні зниження до липня становило 0,2%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зростання цін на БМР у вересні зафіксовано у сфері будівництва житлових будинків - на 1,3%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-серпні 2016 року порівняно з аналогічним періодом 2015 року зросли на 9,4%.

У 2015 році ціни на БМР зросли на 27,1% порівняно з 2014 роком, а в 2014 році порівняно з 2013 роком - на 9,5%.