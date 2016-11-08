Гройсман повідомив, скільки українських сімей отримують субсидії на комунальні послуги

Близько 6,4 млн українських сімей станом на сьогоднішній день отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час селекторної ради в Києві.

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«6,4 млн домогосподарств на сьогоднішній день отримують адресні субсидії», - сказав він.

За словами прем'єра, в регіональному розрізі лідерами за рівнем призначення субсидій є Сумська, Полтавська, Донецька, Черкаська, Вінницька, Київська, Івано-Франківська, Львівська та Волинська області.

Водночас гірші показники призначення субсидій демонструють Одеська та Закарпатська області.

Як повідомляв УНІАН, станом на 21 жовтня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6,1 млн українських сімей із загальної передбачуваної кількості 8,5 млн.

Нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів розпочав уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015-го по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла і електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найуразливіших верств населення становлять близько 4-6% загального обсягу видаткових статей.

У Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребуватимуть отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8-9 мільйонів з 5,5 мільйона після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а у 2016 році зазначені витрати перевищать 40 мільярдів гривень.