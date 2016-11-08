Отримувачі субсидій будуть витрачати на компослуги не більше 20% доходу – Гройсман

Українці, які оформили субсидію, будуть витрачати на оплату житлово-комунальних послуг не більше 20% свого доходу.

Про це під час селекторної наради з питань реалізації програми житлових субсидій заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомила прес-служба Кабінету міністрів.

"Житлова субсидія - це реальна персональна знижка при оплаті комунальних послуг, яка дозволить сім'ям з невеликим доходом 80% від їхнього доходу залишати на інші потреби, незалежно від розміру платіжки", - йдеться в повідомленні.

Також прем'єр повідомив, що громадянам не доведеться повертати субсидії після підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень з 1 січня 2017 року.

"Хочу ще раз підкреслити: субсидія - це компенсація, знижка для конкретної української сім'ї, виходячи з її доходу, яка є безповоротною, яка є виплатою за конкретну українську родину. І це (підвищення мінімальної зарплати - УНІАН) ні в якому разі не може привести ні до повернення цих грошей, ні до чого іншого", - цитує Гройсмана прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, влітку поточного року міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що українські домогосподарства, які отримують субсидію, під час опалювального сезону повинні будуть сплачувати в середньому 15% суми рахунків за житлово-комунальні послуги, а решту суми буде покривати субсидія.

Також раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.

Станом на 8 листопада субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6,4 мільйона українських сімей із загального передбачуваної кількості 8,5 мільйона.