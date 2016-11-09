Державний "Ощадбанк" вводить комісію за прийом комунальних платежів

Державний «Ощадбанк» вводить з 1 грудня комісію за оплату житлово-комунальних послуг у своїх касах, йдеться в повідомленні, розміщеному у відділеннях банку.

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«Інформуємо, що 1 грудня 2016 року буде внесено зміни до тарифів АТ "Ощадбанк", а саме в пп. 1.1.8.14 "Прийом платежів за житлово-комунальні і телекомунікаційні послуги на користь суб'єктів господарювання - постачальників послуг, з якими укладено договори на прийом платежів і/або надання інформаційних послуг" буде встановлено тариф у розмірі 3 грн за один платіж у касі установ АТ "Ощадбанк", - йдеться повідомленні.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстрований Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.

«Ощадбанк» за 9 місяців 2016 року отримав 410,7 млн грн чистого прибутку проти 5,4 млрд грн збитку за аналогічний період 2015 року.