Кабмін заборонив стягувати борги за компослуги з одержувачів субсидій

Кабінет міністрів України заборонив стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги з громадян, які оформили субсидії, а також у випадках, коли норми споживання послуг, встановлені місцевими органами влади, вище встановлених Кабміном - різниця має оплачуватися з місцевого бюджету.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Читайте такожОтримувачі субсидій будуть витрачати на компослуги не більше 20% доходу – Гройсман

"Встановити, що у разі встановлення місцевими органами влади норм споживання житлово-комунальних послуг на вищому рівні, ніж передбачено цією постановою, різницю і компенсацію витрат мають оплачувати за рахунок коштів місцевих бюджетів, а не громадян. Заборонити стягувати будь-яку заборгованість з громадян, яким призначена субсидія", - йдеться в постанові.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у вересні порівняно з показником на кінець серпня не змінилася і склала 4,8 мільярда гривень.