АМКУ вирішив розібратися, чому українці платять подвійну комісію під час оплати комуналки

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір 16 листопада розглянути проблему, коли населення при оплаті житлово-комунальних послуг у відділеннях банків або «Укрпошти» платить комісію, незважаючи на те, що ці витрати вже закладені у тариф на послуги ЖКГ.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила державний уповноважений Анна Артеменко.

«З метою визначення дієвих заходів врегулювання ситуації з організацією прийому готівкових платежів за житлово-комунальні послуги від споживачів у комітеті 16.11.2016 заплановано проведення наради за участю представників заінтересованих органів державної влади, банківських установ і професійних об'єднань учасників ринку банківських послуг, громадськості», - йдеться у відповіді.

Як пояснила Артеменко, з 1 січня 2015 року по 31 травня 2016 року АМКУ провів дослідження ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за комунальні послуги в усіх обласних центрах. Як з'ясувалося, комісія за прийом платежів встановлюється згідно з договором, укладеним між компанією – постачальником комунальних послуг і банком або «Укрпоштою». Якщо ж такий договір не укладено, то розмір комісії встановлює організація, що приймає платежі. Проте в обох випадках громадяни платять цю комісію двічі, адже відповідні витрати включені в розрахунок тарифів на комунальні послуги.

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Щоб усунути цю суперечність, АМКУ має намір провести вищезазначену нараду. За його результатами регулятор планує розробити пропозиції щодо удосконалення порядку прийому платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги і направити їх Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет заявив про неправомірність стягнення з громадян комісії в банку або поштовому відділенні при оплаті послуг ЖКГ, оскільки ці витрати закладені в тарифи. Про це йдеться у схваленому 1 листопада звіті про результати дослідження ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги. Звіт підготовлено за результатами дослідження, яке проводилося у зв'язку з численними зверненнями громадян до органів АМКУ.