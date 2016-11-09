Українці минулого року переплатили комісію за компослуги майже на 24 мільйони – АМКУ

Українці 2015 року сплатили в банках і поштових відділеннях комісію за прийом готівкових платежів на оплату житлово-комунальних послуг на 23,7 мільйона гривень, попри те, що подібна комісія входить в тариф даних послуг ЖКГ.

Про це йдеться у звіті Антимонопольного комітету України (АМКУ) за результатами проведеного з 1 січня 2015 року по 31 травня 2016 року дослідження ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за комунальні послуги у всіх обласних центрах.

"Необхідність проведення зазначеного дослідження пов'язана з численними зверненнями, які отримують органи Антимонопольного комітету України від фізичних осіб щодо ситуації, яка склалася на ринку послуг з прийому готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги, коли установи банків або пошти утримують комісійну винагороду з населення при прийманні платежів у відповідності зі своїми тарифами, в той час як комісійну винагороду за прийом платежів від споживачів закладено в тариф", - сказано в звіті.

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Як наголошується в звіті, згідно із законодавством, у тариф послуг ЖКГ закладається вартість переказу коштів на рахунки підприємств-постачальників послуг. Виняток становить лише послуга з постачання природного газу, для якої держава встановлює максимальний розмір комісії, який на сьогодні становить 0,3%.

За підрахунками АМКУ, загальна сума сплачених комісійних платежів у 2015 році склала 23,7 мільйона гривень, а за п'ять місяців 2016 року – 18,2 мільйона гривень.

Як наголошується в звіті, АМКУ пропонує два варіанти вирішення проблеми: встановити економічно обґрунтований розмір комісії за прийом платежів від громадян, що забезпечить укладання договорів з постачальниками житлово-комунальних послуг, або передбачити в таких договорах зобов'язання постачальників послуг платити комісію за споживачів.

Відповідні рекомендації регулятор направить Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет заявив про неправомірність стягнення з громадян комісії в банку або поштовому відділенні при оплаті послуг ЖКГ, оскільки дані витрати закладені в тарифи.

Щоб усунути це протиріччя, АМКУ має намір провести 16 листопада нараду з учасниками ринку. За його результатами регулятор планує розробити пропозиції щодо удосконалення порядку прийому платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги та направити їх до Кабінету міністрів.

Державний "Ощадбанк" вводить з 1 грудня комісію за оплату житлово-комунальних послуг в своїх касах у розмірі 3 гривні за один платіж.