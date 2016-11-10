Кабмін в бюджеті-2017 виділив на програму "теплі кредити" 400 мільйонів

Кабінет міністрів України закладає в державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.

Про це повідомив під час форуму на тему "Енергоефективність - шлях отримання енергонезалежності" глава департаменту технічного регулювання енергоефективності Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження Євген Маглеваный.

"Уряд склав бюджетну програму, згідно з якою на "теплі" кредити виділяється 400 мільйонів гривень на наступний рік. Тому сподіваємося, що ця програма буде продовжуватися", - сказав Магльований.

Він також повідомив, що наступного року відомство планує здійснювати моніторинг ефективності проведених заходів по даній програмі.

"Ми вдосконалюємо її наступного року, передбачається моніторинг здійснених заходів з енергозбереження, визначення, наскільки ці заходи були ефективними, а також фотофіксація проведених заходів", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.

Тільки протягом червня 2016 року українці оформили 21,1 тисячі таких кредитів на загальну суму 350 мільйонів гривень.