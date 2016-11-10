Кабмін виділив додатково 359 мільйонів на субсидії для придбання твердого палива

Кабінет міністрів виділив додатково 359 млн грн на субсидії для власників приватних будинків на придбання вугілля, дров або інших видів твердого палива для опалення приміщень.

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Як повідомила прес-служба уряду, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 листопада.

«Це означає, що понад півмільйона українських сімей, які проживають у сільській місцевості й для опалення житла не використовують природний газ або інші види опалення - централізоване або електричне, можуть скористатися урядовою допомогою й закупити тверде паливо, щоб належним чином підготуватися до зими», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, безповоротна грошова допомога на придбання твердого палива призначається виходячи з норми в дві тонни на одне домогосподарство на рік і максимальною вартістю 2000 грн за тонну.

Субсидія на придбання твердого палива оформлюється так само, як і звичайна житлова субсидія. Цією допомогою можуть скористатися ті сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо. Субсидія їм надається незалежно від площі житла й виплачується один раз на рік у готівковій формі. Чим менший дохід сім'ї, тим більший розмір урядової допомоги вона отримає.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабінет міністрів на третину - в середньому з 3000 до 4000 грн - збільшив розмір компенсації, яку отримують жителі сіл для придбання твердого палива, скрапленого газу.

За словами міністра соціальної політики Андрія Реви, в 2015 році серед 5,5 млн домогосподарств, які отримують субсидії, 617,4 тис. сімей отримали компенсацію на придбання твердого палива та скрапленого газу.