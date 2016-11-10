Кабмін у доопрацьованому бюджеті скоротив витрати на субсидії на 3,6 мільярда

Уряд запропонував скоротити витрати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг у 2017 році на 3,6 млрд грн - до 47,1 млрд грн з 50,7 млрд грн.

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Такі зміни внесені до проекту бюджету України на 2017 рік, який підготовлено до другого читання.

Як зазначається у додатках до законопроекту, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню була знижена на 3,6 млрд грн порівняно з проектом бюджету, прийнятим у першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, кількість домогосподарств, отримують субсидію, досягне свого максимуму в 8,5 млн сімей в опалювальному сезоні 2016-2017 років і почне поступово зменшуватися з наступного року завдяки підвищенню доходів домогосподарств. При цьому, за словами Розенка, необхідні видатки на фінансування субсидій можуть зрости у 2017 році до 52 млрд грн.