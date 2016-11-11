У Мінсоцполітики розповіли, куди піде зекономлена частина субсидії

Зекономлена домогосподарствами у зв‘язку з низьким споживанням частина субсидії, яку держава призначила громадянам для оплати комунальних послуг у розмірі соціальних нормативів, автоматично покриватиме вартість комунальних послуг у наступні місяці, повідомила прес-служба Мінсоцполітики.

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«Якщо сім'я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, в наступному місяці вона має право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані в рахунок наступних платежів, у тому числі обов'язкової плати за комуналку», - вказується в повідомленні.

При цьому наголошується, що постачальники послуг зобов'язані враховувати економію автоматично без звернення споживача. Сума економії вказується в платіжці як переплата (з мінусом) і зменшує платіж наступного періоду.

«Сума зекономленої субсидії не впливає на розрахунок розміру обов'язкової плати за комунальні послуги. Він визначається виходячи із сукупного доходу сім'ї й інформації про тарифи від постачальників послуг і не змінюється впродовж періоду отримання субсидії», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, отримувачі субсидій, які заощадять енергоресурси, за підсумками вже цього опалювального сезону отримають на зекономлену суму кошти для реалізації заходів з енергоефективності.

Таким чином уряд планує стимулювати одержувачів субсидії до більш економного використання енергоресурсів. Монетизація зекономленої субсидії повинна заохотити людей економити і за підсумками опалювального сезону отримати фінансовий ресурс, щоб потім вкласти його в енергозбереження і в наступному сезоні заощадити ще більше коштів.