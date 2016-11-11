Комунальні платежі за жовтень буде перераховано - розпорядження Кабміну

Кабінет міністрів своєю постановою зобов'язав постачальників житлово-комунальних послуг перерахувати платежі за жовтень для тих споживачів, у яких у платіжках за минулі місяці була вписана заборгованість за тепло, газ або електроенергію, що використовуються для опалення, і які використовували ці енергоносії в минулому опалювальному періоді, повідомила прес-служба уряду.

"Це рішення виключає нарахування заборгованості одержувачів субсидій в майбутньому і вирішує питання з уже "помилково" нарахованими боргами. Постачальники послуг здійснять перерахунок платіжок за минулі місяці і отримувачі субсидій, які сумлінно сплатили ці незаконні борги, отримають нові платіжки із зазначенням суми переплати", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, постановою передбачено, що у разі затвердження органами місцевого самоврядування норм споживання холодного та гарячого водопостачання і водовідведення, що перевищує соціальні нормативи, компенсація додаткових витрат одержувачам житлових субсидій, в разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та гарячої води, буде здійснюватися за рахунок відповідних місцевих бюджетів.

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Як повідомляв УНІАН, соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, в минулому опалювальному періоді 2015-2016 рр. не відповідали реальному споживання домогосподарств.

Через завищені нормативи на рахунок одержувачів субсидій утворилася сума невикористаних коштів розміром понад 10 мільярдів гривень. Пізніше уряд в кілька етапів знизив соціальний норматив на обігрів приміщення, який сьогодні становить 5,5 кубометрів газу на квадратний метр опалювальної площі.

По закінченні опалювального періоду на рахунках домогосподарств залишили суму, що дорівнює вартості 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, а всі інші кошти, які накопичилися на рахунках домогосподарств, було повернуто до державного бюджету. Залишені на рахунках домогосподарств кошти мали бути спрямовані на оплату послуг з опалення, або поставок газу або електроенергії для опалення в опалювальному періоді 2016-2017 роках.