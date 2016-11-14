В Україні вже 7 мільйонів осіб оформили субсидії на компослуги

Перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомив, що станом на 14 листопада субсидії оформили близько 7 мільйонів українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Уряд скасував 110 мільярдів дотацій НАК "Нафтогаз", замінивши на 50 мільярдів адресної субсидії громадянам. На сьогоднішній день субсидії оформили близько 7 мільйонів українців", - наголосив Кубів.

Він зазначив, що середній розмір субсидії - від 1 до 2 тисяч гривень. Оформлення субсидії, додав представник уряду, "займає до 15 хвилин".

"Проте, в деяких областях на сьогоднішній день є проблема. Її потрібно вирішувати на місцевому рівні", - підкреслив перший віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, нова політика виплат субсидій громадянам була введена в Україні у 2014 році поряд з політикою поетапного підвищення тарифів в Україні. Підвищення тарифів початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання вирівняти вартість енергоносіїв для всіх споживачів. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017 року. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та електроенергії.

Також раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що витрати державного бюджету на виплату субсидій для найбільш вразливих верств населення складають близько 4-6% від загального обсягу видаткових статей.