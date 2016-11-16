Українським будівельникам спростили працевлаштування в Ізраїлі

Верховна Рада ратифікувала підписану у червні поточного року угоду про тимчасове офіційне працевлаштування українських працівників в ізраїльській будівельної галузі.

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За прийняття відповідного законопроекту №0108 «Про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль» проголосували 242 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Доповідаючи по законопроекту, заступник міністра соціальної політики Сергій Устименко зазначив, що дана угода регламентує процедуру тимчасового працевлаштування в Ізраїлі українських будівельників і дозволить розробити аналогічні документи щодо інших спеціальностей.

«Ратифікація сприятиме двосторонній співпраці України та Ізраїлю у сфері трудової міграції ... Було запропоновано вибрати будівельну галузь, оскільки вона користується найбільшим попитом в Ізраїлі», - сказав він.

Також Устименко зазначив, що ратифікація угоди стане інструментом у боротьбі з нелегальною міграцією в Ізраїль, яка має негативні наслідки для працівників.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2016 року Україна підписала угоду з Ізраїлем про тимчасове офіційне працевлаштування українських працівників в ізраїльській будівельної галузі.

Депутати Кнесету та ізраїльські дипломати закликали Верховну Раду ратифікувати цю угоду.