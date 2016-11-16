"З цим не треба гратися": Гройсман пригрозив кримінальною відповідальністю за завищені комунальні платіжки

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення розслідування діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності компаній - постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунків за надання цих послуг.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів після того, як було заслухано доповідь про те, що «Київенерго» виставило високі рахунки мешканцям Києва за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води.

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«Якщо ми будемо бачити, що десь у регіонах, що таке відбувається, ми будемо дуже жорстко карати штрафними санкціями. Я думаю, що тут може бути питання кримінальної відповідальності за виставлення рахунків людям за неадекватними цінами. Тому я попереджаю всіх, що з цим не треба гратися», - сказав Гройсман.

Водночас проблему завищених рахунків від «Київенерго» озвучив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон.

«Дана проблематика має місце у Києві. За коментарями «Київенерго», частина жителів, які користуються послугами центрального опалення та гарячого водопостачання, отримали не зовсім адекватні нарахування ... На сьогодні усі платіжки, які були направлені споживачам, будуть переглянуті. Рахунки для решти споживачів, які ще не отримали платіжки, будуть відкориговані до реальних обсягів споживання», - зазначив Кістіон.

В той же час, комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма на прес-конференції заявив, що високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії пов'язані з методикою, прийнятою Кабінетом міністрів, згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

"Є особливість, пов'язана з постановою Кабміну від 19 грудня минулого року. Це постанова враховує два ключові чинники: кількість днів, коли було опалення в місяці, і температуру навколишнього повітря порівняно з температурою, що закладена в тариф", - сказав Бушма.

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"Жодної помилки або некоректності немає", - додав він.

Він зазначив, що в тариф було закладено прогнозний температурний показник +8,1 градуса, а при розрахунку вартості опалення використовувався температурний показник жовтня +6,5 градуса.

"Більше того, у тарифі на жовтень закладено 15 днів, з урахуванням того, що ми почали опалювальний період до 15-го числа, кількість днів опалення в деяких випадках вища за тарифну. Це теж за цією формулою збільшує нарахування", - зазначив він.

Також він повідомив, що для близько 650 будинків з будинковими лічильниками було нараховано рахунки за нормами споживання, через те, що співробітники "Київенерго" не змогли отримати доступ до лічильників. Він зазначив, що таким будинкам ці нарахування будуть скориговані.