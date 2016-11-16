"Київенерго" вирішило звалити провину за "дикі" жовтневі платіжки на холодну погоду

Енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці України, пояснює високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів, згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Про це на прес-конференції повідомив комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма.

"Є особливість, пов'язана з постановою Кабміну від 19 грудня минулого року. Це постанова враховує два ключових чинники: кількість днів в місяці, коли було опалення, і температуру навколишнього повітря по відношенню до температури, що закладена в тариф", - сказав Бушма.

"Жодної помилки або некоректності немає", - додав він.

Він зазначив, що в тариф було закладено прогнозний температурний показник +8,1 градусів, а при розрахунку вартості опалення використовувався температурний показник жовтня +6,5 градусів.

"Більше того, у тарифі на жовтень закладено 15 днів, з урахуванням того, що ми почали опалювальний період до 15-го числа, кількість днів опалення в деяких випадках вище тарифного. Це теж по цій формулі збільшує нарахування", - зазначив він.

Також він повідомив, що для близько 650 будинків з будинковими лічильниками були нараховані рахунки за нормами споживання, з-за того, що співробітники "Київенерго" не змогли отримати доступ до лічильників. Він зазначив, що таким будинкам дані нарахування будуть скориговані.

При цьому, в будинках, де встановлені будинкові прилади обліку, нарахування проводяться виходячи з того, скільки будинок спожив теплової енергії за показаннями приладу обліку.

"Фактично те, що відображено на лічильнику, то люди і отримають в платіжках", - сказав він, додавши, що з 9 тисяч будинків, які обслуговує "Київенерго", 1,8 тисячі не мають приладів обліку.

"У місті Києві є близько 700 будинків, де лічильники встановити технічно неможливо", - відзначив Бушма.

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Присутній на прес-конференції заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв запевнив, що до кінця року у всіх будинках Києва будуть встановлені прибудинкові лічильники.

"До кінця року ми плануємо 100% обладнати лічильниками будинки, які знаходяться у сфері управління міста, а також будинки житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків", - сказав він.

В ході додаткової прес-конференції, що відбулася після заяви прем'єр-міністра України Володимир Гройсман про необхідність розібратися в ситуації з завищеними платіжками від "Київенерго", Бушма відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати слова прем'єра, припустив, що якщо методика розрахунку тарифу призводить до завищених рахунків, то її треба переглянути.

"Що тут коментувати? Неправильно застосована методика для 6% будинків, для 94% все пораховано правильно, як цього вимагав Кабмін і НКРЕКП своїми розпорядчими документами. Якщо це призводить до збільшення нарахування, а ми бачимо, що це призводить до збільшення, напевно, тоді потрібно переглядати ці документи і приймати інші рішення", - сказав він.

При цьому він зазначив, що платіжки за послуги з центрального опалення в 1,5–2 тисячі гривень, які в середині листопада отримали багато жителів Києва, можуть ще зрости. "Цілком можуть бути і більше", - сказав він.

"(Згідно з методикою розрахунку тарифу - УНІАН) Якщо середньодобова температура в листопаді буде вище ніж 1,9 градуса, всі ці 1,8 тисячі будинків отримають знижку. Якщо температура буде нижче ніж 1,9 градуса, всі ці будинки, також як в жовтні, отримають донарахування", - сказав Бушма.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення розслідування діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності компаній-постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг.

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 16 листопада після того, як було заслухано доповідь про те, що "Київенерго" виставило високі рахунки мешканцям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Раніше повідомлялося, що в середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання від компанії "Київенерго" з рахунками, значення яких, за оцінками споживачів, перевищує норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня (початок опалювального сезону).

На думку багатьох жителів столиці, суми в платіжках рівні місячної норми споживання тепла.

Довідка УНІАН. "Київенерго" забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. "Київенерго" має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії - "Енергосервіс" і сміттєспалювальний завод "Енергія". Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.