На Тернопільщині воїни-інваліди та сім’ї загиблих учасників АТО отримають компенсацію на придбання житла

Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, компенсацію на дану суму отримають 2 інваліди війни та 5 сімей загиблих військовослужбовців-учасників АТО з Тернопільщини.

Відповідне рішення було прийнято цього тижня під час наради щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

«Наразі сім`ї загиблих та військовослужбовці – інваліди, які потребують покращення житлових умов, стоять на квартирному обліку. Згідно з цією черговістю, на комісії затверджено такий розподіл суми для виплати компенсації: 436,554 тис грн скеровано в Бережанський район для сім`ї загиблого, 416 тис. 638 грн – у Борщівський район (сім`я загиблого), 916 тис. 213 грн – Заліщицький район (сім`я загиблого та інвалід війни ІІ групи), 1,859 млн грн – Тернопіль (сім`я загиблого та інвалід війни ІІ групи), 533 тис. 363 грн (сім`я загиблого)», – розповів директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський.

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Він зазначив, що для того, щоб виплатити компенсацію в повному обсязі для всіх осіб, які перебувають у черзі на житло, додатково необхідно ще 1, 6 млн. грн.

«Ми вже підготували відповідне клопотання до Міністерства соціальної політики України», - повідомив голова ТОДА Степан Барна.