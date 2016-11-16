Введення в експлуатацію житла в Україні скоротилося майже на 7%

Показник введення в експлуатацію житла в Україні в січні-вересні 2016 року знизився на 6,9% порівняно з аналогічним періодом 2015 року і становив 5,675 мільйона квадратних метрів, повідомила Державна служба статистики.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України, дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.

За інформацією Держстату, в містах введено в експлуатацію 3,842 мільйона квадратних метрів, у сільській місцевості – 1,832 мільйона квадратних метрів. При цьому 47,2% загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 52,6% - у будинках із двома й більше квартирами та 0,2% - у гуртожитках.

У Києві та області, а також у Львівській, Одеській і Івано-Франківській областях в січні-вересні 2016 року введено в експлуатацію 55,4% загального обсягу житла. Зокрема, у Києві введено в експлуатацію 699,6 тисячі квадратних метрів житла.

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За рахунок коштів держбюджету в січні-вересні 2016 року введено 14,2 тисячі квадратних метрів житла (0,2% від загального обсягу), що на 11,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В цілому було прийнято в експлуатацію 65,318 тисячі квартир, при цьому в містах – 48,051 тисячі квартир, у сільській місцевості - 17,267 тисячі. Середня площа квартир склала відповідно 76 квадратних метрів і 103,8 квадратних метрів.

Найбільше зростання (без урахування попередніх даних про зростання показника в Донецькій області на 41,2% і зниженні показника в Луганській області на 53,5% – до 42 тисяч квадратних метрів і 4,4 тисячі квадратних метрів відповідно) зафіксовано у Харківській області - на 43,9%, до 250,9 тисячі квадратних метрів.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Держстат, в 2015 році обсяг введеного в Україні в експлуатацію житла без урахування тимчасово окупованій території АРК і Севастополя збільшився на 13,4% порівняно з 2014 роком – до 11,4 мільйона квадратних метрів.