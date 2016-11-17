Депутати відправили на доопрацювання законопроект про енергоефективність будинків

За ухвалення відповідного законопроекту №4941 «Про енергетичну ефективність будівель» у першому читанні проголосувало 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів. Після чого 235 депутатів підтримали рішення направити документ в комітет на доопрацювання.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко повідомив, доповідаючи по законопроекту, що даний закон дає можливість впровадити в країні термоаудит, тобто регламентувати діяльність тих, хто перевірятиме стан будівель і рекомендувати енергоефективні рішення для кожного конкретного об'єкта.

«Це дозволить провести сертифікацію енергоаудиторів, покласти на них відповідальність, зробити так, щоб люди, які хочуть впроваджувати (енергоефективні заходи - УНІАН) розуміли ефективність витрачання своїх коштів. І найголовніше, щоб люди, які готують проекти, готують енергоаудит, потім відповідали за свої рекомендації», - сказав Зубко.

Він зазначив, що ринок енергоаудиторів буде конкурентним, тобто люди зможуть самі обирати постачальника цих послуг. При цьому вартість проведення енергоаудиту для однієї квартири становитиме не більш як 100 грн.

Також Зубко відзначив, що цей законопроект необхідний для подальшої співпраці з міжнародними донорами, які виділяють допомогу для енергоефективності в Україні.

Як наголошується в пояснювальній записці, для об'єктів будівництва та існуючих будівель передбачається запровадити сертифікацію енергетичної ефективності. Її метою є визначення фактичних показників енергоефективності будівель, проведення оцінки відповідності зазначених показників встановленим мінімальним вимогам. Також передбачається розробка рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, які враховують місцеві кліматичні умови і які будуть технічно і економічно обґрунтованими.

Термін дії сертифіката енергетичної ефективності будівлі, згідно з європейськими нормами, становитиме не більш як 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Кабінет міністрів України затвердив концепцію функціонування в Україні Фонду енергоефективності, що дозволяє реалізовувати проекти ефективного використання енергоресурсів у країні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ планує після закінчення опалювального сезону 2016/2017 запустити в роботу цей фонд. Однією з цілей його створення є зниження споживання природного газу населенням. За розрахунками уряду, вже в 2017 році фонд може залучити близько 20 млрд грн від міжнародних донорів, державного бюджету та приватних інвесторів.

Крім того, проекти фонду дозволять створити близько 75 тис. нових робочих місць, особливо в малому та середньому бізнесі, а також заощадити до 5 млрд грн на виплаті субсидій.