"Теплі кредити" продовжать видавати і наступного року

Як повідомили в прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з громадськими активістами.

«Ми сподіваємося, що Фонд енергоефективності почне працювати, парламент його підтримає. І тут у нас відразу відкриється можливість залучити 100 млн євро - Європейська комісія наповнить фонд, - цитує прес-служба Гройсмана. - І програму «теплих» кредитів потрібно підтримати. Вона у фокусі».

Раніше в Кабміні вже зазначали, що закладають 400 млн грн на 2017 рік на видачу населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.

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Як повідомляв УНІАН, програма видачі «теплих кредитів» почалася в квітні 2015 року. Тоді уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми станвить 1,57 млрд грн. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на зазначені цілі 900 млн грн.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більш як 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.

Лише протягом червня 2016 року українці оформили 21,1 тис. таких кредитів на загальну суму 350 млн грн.