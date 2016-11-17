НКРЕКП пригрозила енергетикам штрафами за помилки в платіжках

Про це Вовк повідомив на черговому засіданні комісії, коментуючи доповідь представника «Київенерго» про високі платежі за опалення.

«Ми вважаємо, що тільки після виконання цих заходів (інформування населення - УНІАН) ви маєте моральне право розсилати платіжки. Якщо будуть хоч якісь помилки в платіжках, ми будемо це розцінювати як порушення ліцензійних умов і будемо застосовувати штрафи та адміністративну відповідальність для керівництва компаній», - сказав Вовк.

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Також він відзначив, що раніше комісія зобов'язала компанії - постачальників комунальних послуг, починаючи з жовтня 2016 року, інформувати населення про можливість одержання субсидії і розстрочки, а також запустити в роботу колл-центри.

«Впродовж вересня киянам була розіслана необхідна інформація... інформацію про розстрочку ми додатково надрукуємо в рахунках за листопад, також ми підключили до роботи і свої міські колл-центри», - доповів Вовку комерційний директор «Київенерго» Євген Бушма.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення розслідування діяльності й притягнення до кримінальної відповідальності компаній - постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг.

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Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 16 листопада після того, як було заслухано доповідь про те, що «Київенерго» виставило високі рахунки жителям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Раніше повідомлялося, що в середині листопада багато жителів Києва одержали платіжки за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання від компанії «Київенерго» з рахунками, значення яких, за оцінками споживачів, перевищує норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня (початок опалювального сезону).

На думку багатьох жителів столиці, суми в платіжках дорівнюють місячній нормі споживання тепла.

У свою чергу, «Київенерго» пояснює високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, ухваленою Кабінетом міністрів, згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.