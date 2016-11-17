НКРЕКП пригрозила енергетикам штрафами за помилки в платіжках
Голова Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк погрожує штрафами та адміністративною відповідальністю облгазам і теплокомуненерго в тому разі, якщо вони не будуть інформувати населення про можливість отримання субсидій та розстрочки за комунальними платежами.
Про це Вовк повідомив на черговому засіданні комісії, коментуючи доповідь представника «Київенерго» про високі платежі за опалення.
«Ми вважаємо, що тільки після виконання цих заходів (інформування населення - УНІАН) ви маєте моральне право розсилати платіжки. Якщо будуть хоч якісь помилки в платіжках, ми будемо це розцінювати як порушення ліцензійних умов і будемо застосовувати штрафи та адміністративну відповідальність для керівництва компаній», - сказав Вовк.
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Також він відзначив, що раніше комісія зобов'язала компанії - постачальників комунальних послуг, починаючи з жовтня 2016 року, інформувати населення про можливість одержання субсидії і розстрочки, а також запустити в роботу колл-центри.
«Впродовж вересня киянам була розіслана необхідна інформація... інформацію про розстрочку ми додатково надрукуємо в рахунках за листопад, також ми підключили до роботи і свої міські колл-центри», - доповів Вовку комерційний директор «Київенерго» Євген Бушма.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення розслідування діяльності й притягнення до кримінальної відповідальності компаній - постачальників комунальних послуг за виставлені громадянам завищені рахунки за надання цих послуг.
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Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів 16 листопада після того, як було заслухано доповідь про те, що «Київенерго» виставило високі рахунки жителям Києва за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання.
Раніше повідомлялося, що в середині листопада багато жителів Києва одержали платіжки за послуги з центрального опалення та гарячого водопостачання від компанії «Київенерго» з рахунками, значення яких, за оцінками споживачів, перевищує норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня (початок опалювального сезону).
На думку багатьох жителів столиці, суми в платіжках дорівнюють місячній нормі споживання тепла.
У свою чергу, «Київенерго» пояснює високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, ухваленою Кабінетом міністрів, згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.