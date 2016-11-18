Гройсман доручив перевірити п'ять найбільших підприємств ТКЕ на чесність формування тарифів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку провести перевірки п'яти найбільших регіональних підприємств теплокомуненерго на предмет чесності формування тарифів.

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Про це глава уряду сказав в ефірі «Радіо Свобода», відповідаючи на запитання про те, чому розмір комунальних платежів у різних регіонах різниться.

«Зловживання на місцях можуть бути. Але вони не можуть бути системними, і їх легко перевірити. Я дав доручення віце-прем'єру Зубку, щоб він взяв 5 базових підприємств (ТКЕ - УНІАН) по країні і перевірив, що там на місцях відбувається», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні започаткував уряд Арсенія Яценюка, що ставив перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017-го. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняв рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

Водночас влада упровадила систему субсидування найвразливіших категорій громадян у країні, а також можливість оформлення розстрочки платежів за тепло. Зараз субсидії отримують близько 6,4 млн домогосподарств.