В уряді кажуть, що субсидії оформлять максимум 7,5 мільйона українців

Кількість домогосподарств, які отримують субсидію, за збереженні нинішньої динаміки подачі заяв становитиме в опалювальному сезоні 2016-2017 років 7-7,5 млн домогосподарств, тоді як раніше прогнозувалося 8,5 млн.

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Про це в парламенті повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Ми розраховуємо, що протягом опалювального сезону збільшиться кількість людей, які звертаються (за субсидією – УНІАН). Ми оцінюємо максимальну цифру домогосподарств у 8-9 млн, але динаміка зростання, яку ми бачимо сьогодні, говорить про 7-7,5 млн домогосподарств», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко прогнозував, що кількість домогосподарств, які отримують субсидію, досягне свого максимуму в 8,5 млн сімей в опалювальному сезоні 2016-2017 років і почне поступово зменшуватися з наступного року завдяки підвищенню доходів домогосподарств. При цьому необхідні видатки на фінансування субсидій можуть зрости у 2017 році до 52 млрд грн.

Він також радив громадянам звертатися за субсидією до старту опалювального сезону, щоб уникнути ажіотажу в органах соціального захисту населення і затримок із призначенням субсидій.

Уряд запропонував скоротити витрати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг у 2017 році на 3,6 млрд грн - до 47,1 млрд грн з 50,7 млрд грн. Такі зміни внесені у проект бюджету України на 2017 рік, підготовлений до другого читання.