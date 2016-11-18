"Ощадбанк" видав "теплих" кредитів більш ніж на 2 мільярди гривень

Державний "Ощадбанк" в рамках реалізації державної програми "Ощадний дім" протягом 2014-2016 років видав 127 тисяч кредитів на утеплення житла на загальну суму понад 2 мільярди гривень.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, 64% "теплих" кредитів видано на придбання енергоефективного обладнання для приватних будинків, 36% - на утеплення квартир. Серед учасників програми 193 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Найбільш енергоефективними" банк назвав Сумську, Львівську, Київську та Харківську області.

За інформацією банку, програма підтримується міськими, районними та обласними адміністраціями, які виділяють кошти на компенсацію відсотків або частини суми кредиту з місцевих бюджетів. Таких партнерських програм в "Ощадбанку" вже 70.

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"На власному досвіді десятки тисяч українських сімей переконалися, що за допомогою держави можна виконати тепломодернізацію житла, значно заощадивши кошти. Це гарний початок на шляху перетворення України на енергоефективну державу європейського рівня", - зазначив голова правління банку Андрій Пишний.

Також повідомляється, що державна підтримка в рамках програми "Ощадний дім" з 27 липня поточного року складає до 35% суми кредиту. У 2017 році уряд планує продовжити програму енергоефективності.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 мільярда гривень збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.