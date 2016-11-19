Рекордна платіжка за опалення: киянин отримав рахунок на 6571 гривню

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Мешканці звичайної багатоповерхівки на Татарці приголомшені, бо за 10 днів тепла їм нарахували більше тисячі гривень кожному. "Сума вказана за півмісяця 1251 гривня", - обурені кияни. І це за наявності лічильника, який іще донедавна справно працював, але з невідомих причин несподівано зламався. Сусіди чули, що тепловий пристрій ніби забирали на "повірку", але потім повернули. І лише зараз з'ясувалося, що лічильник не працює, бо з нього загадковим чином зникла важлива деталь.

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Пожильці винуватять "Київенерго", бо, мовляв, тим вигідно нараховувати оплату без урахування наявності лічильників. У те, що лічильники масово крадуть по всій столиці, як запевняє теплопостачальник, городяни не вірять. "Красиво все так зроблено. Сказали хочете – збирайте з будинку 50 тисяч, ми вам поставимо", - кажуть жителі будинку, де офіційно вже немає вимірювального приладу.

Комунальники пояснюють, що за власні кошти встановлювати лічильники не можуть, бо рахунки "Київенерго" заблоковані. Крадіжки ж пояснюють справою рук мисливців за брухтом і кольоровими металами. Експерти попереджають, що "вибити" гроші та повернути розкомплектовані лічильники або некоректно нараховані гроші в платіжках – дуже важко. І це доведеться робити лише через суд, і то за умови, якщо за це взятися колективно. Для цього необхідно створити комісію, котра складе відповідні акти, оформити листи-звернення, докласти копію рахунку з проханням перерахувати або підтвердити вказану суму для оплати.

Інший шлях – прийти особисто в центр обслуговування і простояти годинами в черзі, аби потрапити на прийом до оператора. Там уже стоять люди з квитанціями, до яких чимало питань: у когось раптово з'явився борг, а хтось отримав вимогу сплатити 6571 гривню. "І це з лічильником", - каже власник платіжки.

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Обурені містяни попереджають, що терпіти такого свавілля не збираються, тож якщо тарифи не перерахують – вони їх просто не сплачуватимуть. А для спротиву скликатимуть громадські збори та звертатимуться у всі можливі інстанції. "Тепло на дворі – такі гроші! А що буде, як мороз буде по 20-30 градусів, що людям робить?", - кажуть жителі столиці. Їх намагаються заспокоїти автори нинішніх тарифів: мовляв, паніка перебільшена. Помилки в платіжках вони разом із теплопостачальником переглянуть, а винних притягнуть до відповідальності.