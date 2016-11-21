Київська влада не виявила помилок у платіжках за тепло від "Київенерго"

Київська міська державна адміністрація не виявила помилок у платіжках за тепло від "Київенерго", які мешканці столиці отримали в середині листопада, повідомив на прес-конференції заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

"Ми комісійно розібрали це питання із залученням представників Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг та Мінрегіону. Висновком є те, що "Київенерго" при нарахуванні використовував методику, затверджену постановою №1037 згідно вимог чинного законодавства. Порушень ми там не знайшли. Підстав для перерахунку у цієї категорії (будинків без будинкового приладу обліку тепла - УНІАН) немає", - сказав Пантелєєв.

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Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії "Київенерго" з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. За словами багатьох жителів столиці, суми в платіжках рівні місячної норми споживання тепла.

"Київенерго" пояснює високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів, згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

При цьому для близько 650 будинків з приладами обліку нарахування будуть скориговані у платіжках за листопад, оскільки "Київенерго" не змогла зняти показання з лічильників цих будинків та нарахувало плату за нормативом.