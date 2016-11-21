Субсидії на оплату компослуг з початку року зросли в 3,6 рази

Жителям України в січні-жовтні 2016 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 3,21 мільярда гривень, що майже в 3,6 рази перевищує аналогічний показник 2015 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені на суму 1,95 мільярда гривень, у сільській – 1,26 мільярда гривень.

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За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-жовтні було призначено 5,76 мільйона сімей (97,9% звернулися за субсидією). В міській місцевості субсидії призначено 3,9 мільйона сімей, у сільській – 1,7 мільйона сімей. Порівняно з січнем-жовтнем 2015 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, зросла на 46,3%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у жовтні 2016 року порівняно з жовтнем минулого року збільшився в 1,8 рази – до 566,8 гривні.

Як повідомляв УНІАН, жителям України у 2015 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,4 мільярда гривень, що на 2 мільярди гривень, або у 6 разів більше, ніж у 2014 році.