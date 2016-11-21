Будівельні підприємства України збільшили обсяги робіт

Будівельні підприємства України в січні-жовтні 2016 року збільшили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 13,7% – до 51,3 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

Зокрема, обсяги робіт з будівництва будівель за звітний період збільшилися на 15,6% – до 26,5 мільярда гривень. Роботи з будівництва житлових будинків збільшилися на 13,6%, до 13,6 мільярда гривень, з будівництва нежитлових будівель – на 18%, до 12,9 мільярда гривень. Обсяги робіт з будівництва інженерних споруд зросли на 11,7% – до 24,8 мільярда гривень.

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Роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння у січні-жовтні склали 81,9% від загального обсягу, тоді як роботи по капітальному та поточному ремонту – 9,4% та 8,7% відповідно.

Також повідомляється, що будівельні підприємства Києва за звітний період збільшили обсяги робіт на 23% – до 12,3 мільярда гривень, виконавши 24% від загального обсягу робіт в країні.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України в 2015 році скоротили обсяги робіт порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,9% – до 55,9 мільярда гривень.

У 2014 році українські будівельні підприємства знизили обсяги робіт порівняно з 2013 роком на 21,7% – до 50,2 мільярда гривень.