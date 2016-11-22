В Харківській області виділять понад 80 мільйонів гривень на житлове кредитування учасникам АТО

Фінансова підтримка з коштів обласного бюджету становить до 40% від розрахункової вартості квартири в будинку, який ще будують, а також індивідуального житлового або садового будинку, будівництво яких передбачено містобудівною документацією.

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81, 25 млн грн планують направити на реалізацію програми житлового кредитування для учасників АТО в 2016-2018 роки в Харківській області.

Також учасники АТО можуть скористатися програмою індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім». Як повідомив Володимир Скоробагач, в рамках реалізації програми затверджені Регіональні правила надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі.

8 вересня цього року рішенням обласної ради в ці правила були внесені зміни і збільшена сума кредитів. Визначається вона з урахуванням рівня платоспроможності позичальника, жителя села і не може перевищувати 300 тис. грн. для будівництва нового житлового будинку, 150 тис. грн. для реконструкції житлового будинку або добудови житла, 200 тис. грн. для придбання житла і 50 тис. грн. для будівництва інженерних мереж і підключення їх до комунікацій.

Військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам відсотки за користування кредитом не нараховуються. Для цього необхідно надати копію військового квитка, довідку військового комісаріату або військової частини про перебування на службі.

«Військові повертаються зі служби. У багатьох з них не було можливості побудувати новий будинок своїм сім’ям, реконструювати старий. Крім того, багато учасників АТО отримали земельні ділянки в Харківській області, і ця програма допоможе їм швидше їх облаштуватися, можливо, створити свою справу і почати жити в світі з новими думками, ідеями і зайнятими роботою», – зазначив Володимир Скоробагач.