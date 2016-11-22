Кабмін посилив контроль за списанням нерухомості держкомпаніями

Кабінет міністрів України посилив контроль за списанням нерухомого майна державними компаніями, йдеться в постанові №824, опублікованому на сайті уряду.

"Документом передбачається можливість списання нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва тільки за погодженням з державними органами приватизації за місцезнаходженням суб'єктів господарювання", - йдеться в пояснювальній записці до постанови.

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Відповідні зміни до Порядку списання об'єктів державної власності було розроблено Фондом державного майна України для забезпечення інтересів держави як власника і збільшення кількості об'єктів для приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів затвердив запропонований Фондом держмайна введення в 2017-2020 роках коефіцієнта в розмірі 0,7 для діючих орендних ставок для об'єктів держвласності, що означає їх зниження на 30%.

Надходження до держбюджету України від приватизації за підсумками січня-жовтня 2016 року становили 77,9 мільйона гривень, що на 43,1% менше, ніж за аналогічний період 2015 року.