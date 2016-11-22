Програму по встановленню лічильників на тепло у будинках провалено - Розенко

Про це заявив в ефірі телеканалу 112 Україна віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Я можу сказати, що плани, які були надані місцевим органам влади та підприємствам теплокомуненерго по установці лічильників у кожному будинку, провалені. Місцеві органи влади і теплокомуненерго провалили програму встановлення лічильників у кожному домі. На сьогодні близько 60% будинків в Україні обладнані тепловими лічильниками", - розповів Розенко.

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Міністр також заявив, що на виправлення ситуації є ще півтора місяці, а уряд не буде спокійно спостерігати, як підприємствами теплокомуненерго саботується процес встановлення лічильників.

"Є ще час, півтора місяця, якщо за півтора місяці ситуація радикально не зміниться, я обіцяю, що уряд з НКРЕКП належним чином відреагує на цю ситуацію", - зазначив Розенко.