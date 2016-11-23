Кабмін виділив ще 20 мільйонів на програму "теплих" кредитів

Кабінет міністрів збільшив суму, передбачену на виплату компенсацій за програмою "теплих" кредитів на придбання котлів для споживачів, які не використовують в якості палива природний газ, на 20 мільйонів гривень, перерозподіливши ці гроші з інших напрямків даної програми. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"(Пропонується – УНІАН) додавання 20 мільйонів гривень з однієї програми на іншу по виплаті компенсації людям, які купили негазовые котли", - сказав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, представляючи дане рішення.

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Як повідомляв УНІАН, програма видачі "теплих" кредитів почалася в квітні 2015 року. Тоді уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.

Раніше в Кабміні повідомили, що на 2017 рік закладають 400 мільйонів гривень на видачу населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.