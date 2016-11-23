Кабмін виділив ще 20 мільйонів на програму "теплих" кредитів
Суму компенсацій по "теплим" кредитам на покупку негазових котлів збільшено на 20 мільйонів гривень.
Кабінет міністрів збільшив суму, передбачену на виплату компенсацій за програмою "теплих" кредитів на придбання котлів для споживачів, які не використовують в якості палива природний газ, на 20 мільйонів гривень, перерозподіливши ці гроші з інших напрямків даної програми. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.
"(Пропонується – УНІАН) додавання 20 мільйонів гривень з однієї програми на іншу по виплаті компенсації людям, які купили негазовые котли", - сказав віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, представляючи дане рішення.
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Як повідомляв УНІАН, програма видачі "теплих" кредитів почалася в квітні 2015 року. Тоді уряд ухвалив програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми склав 1,57 мільярда гривень. У лютому поточного року Кабінет міністрів продовжив дію програми на 2016 рік, передбачивши на ці цілі 900 мільйонів гривень.
Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 30% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.
Раніше в Кабміні повідомили, що на 2017 рік закладають 400 мільйонів гривень на видачу населенню "теплих" кредитів, які будуть використані для покупки енергоефективних матеріалів і обладнання.