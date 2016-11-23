У Києві на Майдані розпочався демонтаж надбудови на Будинку профспілок (фоторепортаж)

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Під час подій Євромайдану Будинок профспілок був одним з основних центрів підтримки революції. 18 лютого 2014 року він практично повністю вигорів. У жовтні 2014 року на даху Будинку профспілок розпочалося будівництво. Згодом стало відомо, що два поверхи загальною площею близько 800 квадратних метрів надбудували незаконно.

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23 березня Вищий господарчий суд зобов’язав Київську міську раду профспілок та ТОВ "Європолекс" демонтувати незаконну надбудову на Будинку профспілок.

14 липня 2016 року радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець повідомив, що забудовник погодився на демонтаж цієї надбудови і розпочато підготовчі роботи.