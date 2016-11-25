Влада Каталонії оштрафувала Airbnb і HomeAway на 600 тисяч євро

Про це пише РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, штраф був визначений мером Барселони Адою Колау в рамках кампанії «розгону нерегульованого туризму» в місті. На думку барселонської влади, Airbnb і HomeAway здавали в оренду квартири та будинки, які не перебували на обліку в Каталонському реєстрі туризму.

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Reuters зазначає, що штраф, як очікується, може загрожувати ще дев'яти туристичним сайтам оренди житла в місті. До них можуть бути застосовані санкції у розмірі до €30 тис за «невиконання регіональних законів з туризму».

«Не повинно бути допустимо, що існують тисячі квартир, які здаються незаконно без ліцензії та без сплати податків», — наводить видання слова Колау з інтерв'ю Catalunya Radio. Як уточнила мер міста, подібні будинки і квартири «тримають в небезпеці людей, які живуть по сусідству», а також «завдають їм шкоди».

У Airbnb Reuters повідомили, що були засмучені рішенням влади Барселони. В компанії планують подавати апеляцію.