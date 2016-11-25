Порошенко підписав закон про реструктуризацію боргів підприємств ЖКГ

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, з метою забезпечення фінансової стабільності та уникнення кризових ситуацій під час проходження опалювального періоду, законом передбачено врегулювання кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики, водопостачання, водовідведення за газ та електроенергію шляхом проведення взаєморозрахунків та реструктуризації.

Документ передбачає створення реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості. З моменту включення підприємства до такого реєстру буде знято арешт з його рахунків.

Реалізація закону сприятиме поліпшенню фінансового становища підприємств теплоенергетики та підприємств водопостачання і водовідведення України та запобіганню їх банкрутству.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 3 листопада.

Згідно з документом, першим етапом зменшення заборгованості стане проведення централізованих взаєморозрахунків за рахунок субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого гарячого і холодного водопостачання та водовідведення.

Другим етапом буде реструктуризація кредиторської заборгованості підприємств теплоенергетики за спожитий до 1 липня 2016 року природний газ, яка залишиться непогашеною станом на 31 грудня 2016 року. При цьому не буде враховуватися сума штрафних санкцій, інфляційних нарахувань та нарахованих відсотків.

За даними НАК «Нафтогаз України», підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі станом на 26 жовтня 2016 року заборгували «Нафтогазу» за газ, використаний для виробництва теплової енергії, близько 18 млрд грн, із них у 2016 році – 2,6 млрд грн.