Комерційна нерухомість Європи втрачає інвестиції – за 9 місяців впали майже на третину

Інвестиції в комерційну нерухомість Європи за три квартали 2016 року впали на 29% - до 128 мільярдів євро, йдеться в прес-релізі компанії Knight Frank, передає РІА Нерухомість.

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"У III кварталі 2016 року обсяг інвестицій у комерційну нерухомість Європи становив 37,1 мільярда євро, що стало мінімальним значенням з I кварталу 2014 року", - сказано в релізі.

Зниження в порівнянні з III кварталом 2015 року становило 40,2%.

Падіння обсягів інвестицій пояснюється зниженням активності гравців на трьох ключових ринках - Великобританії, Німеччини та Франції. Причиною падіння ринку інвестицій Великобританії став референдум про вихід країни з ЄС, відзначається в матеріалі.

За три квартали обсяг інвестицій у комерційну нерухомість Великобританії становив 33 млрд євро, Німеччині – 24,6 мільярда, Франції – 13,9 мільярда євро. Швеція знаходиться на 4 місці з показником 8,1 мільярда, Іспанія – на 5 місці (8 мільярдів), додається повідомленні.