"Космічні" платіжки за комуналку: Нацкомісія заявляє, що методика розрахунку правильна

Застосування методики розрахунку тарифів за послуги з центрального опалення за відсутності загальнобудинкових теплових лічильників не призводить до подвоєння нарахувань за комунальні послуги, а також не несе в собі методологічних помилок.

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Відповідну заяву Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), розміщено на сайті регулятора.

«Застосування положень, вказаних у постанові Кабміну від 30.10.2015 року № 1037, не призводить до будь-яких подвоєнь нарахувань платежів, не несе в собі жодних методологічних помилок і дасть можливість споживачам, у яких відсутні прилади обліку теплової енергії, і в цьому опалювальному сезоні наблизити виставлені нарахування до фактичних значень (спожитої теплової енергії – УНІАН)», - йдеться в заяві регулятора.

Також повідомляється, що з початку 2015 року комісією було прийнято рішення про першочергове включення в інвестиційні програми ліцензіатів (теплокомуненерго – УНІАН) заходів щодо встановлення в багатоквартирному житловому фонді теплових лічильників для досягнення 100% показника обліку тепла.

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За даними НКРЕКП, у тих будинках, в яких не було встановлено загальнобудинкові теплові лічильники, було застосовано методику розрахунку вартості оплати за послугу з централізованого теплопостачання згідно з постановою Кабміну від 30.10.2016 року №1037. Ця формула враховувала температуру зовнішнього середовища і тривалість опалювального сезону.

«Цей механізм було підтримано в тому числі і представництвом МВФ... Його запровадження дало змогу тільки в період з грудня 2015 року по квітень 2016 року зменшити нарахування плати населенню за комунальну послугу з централізованого опалення (у разі відсутності лічильників теплової енергії) на суму близько 350 млн грн і дало змогу споживачам заощадити більш як 10% їхніх коштів», - наголошується в повідомленні.

При цьому в прес-службі заявили, що НКРЕКП продовжить вживати заходів щодо захисту соціально вразливих верств населення.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії «Київенерго» з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. За словами багатьох жителів столиці, суми в платіжках дорівнюють місячній нормі споживання тепла.

«Київенерго» пояснило високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів (постанова №1057), згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк погрожує штрафами та адміністративною відповідальністю облгазам і теплокомуненерго в разі, якщо вони не інформуватимуть населення про можливість отримання субсидій та розстрочки за платежами.