Регулятор комунальних тарифів назвав міста-аутсайдери з енергоефективності

Місцева влада Тернополя, Луцька, Житомира, Южноукраїнська, Калуша та Полтавської області не звертають уваги на прозорість розрахунку тарифів за послугу з централізованого теплопостачання та блокують заходи з енергоефективності, які дають можливість знизити споживання теплової енергії.

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Відповідну заяву Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, розміщено на сайті регулятора.

«Незважаючи на неодноразові звернення НКРЕКП протягом 2015-2016 років в органи місцевого самоврядування та обласних держадміністрацій щодо посилення роботи в сфері забезпечення 100% обліку теплової енергії у багатоквартирному житловому фонді, на сьогоднішній день залишаються міста-аутсайдери, де органи місцевого самоврядування не звертають уваги на прозорість нарахувань за спожиті комунальні послуги і блокують впровадження заходів з енергоефективності», - йдеться в документі.

У своїй заяві комісія зазначає, що найнижчий рівень обліку теплової енергії (у діапазоні від 1% до 31,3%) характерний для теплопостачальних компаній, які обслуговують багатоквартирні будинки Житомира, Луцька, Кременчука, Тернополя, Южноукраїнська та Калуша. Це при тому, що, за даними НКРЕКП, середній показник обліку теплової енергії по Україні станом на листопад 2016 року становив 61%.

«В черговий раз НКРЕКП звертається до Тернопільської, Луцької, Житомирської, Южноукраїнської та Калуської міських рад, а також до Полтавської обласної держадміністрації з закликом терміново взяти під особистий контроль та сприяти якнайшвидшому наданню інвестиційних програм з пріоритетних заходів - забезпечення стовідсоткового рівня оснащеності урахуванням теплової енергії», - йдеться в заяві регулятора.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії «Київенерго» з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. За словами багатьох жителів столиці, суми в платіжках рівні місячній нормі споживання тепла.

«Київенерго» пояснило високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів (постанова №1057), згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Голова НКРЕКП Дмитро Вовк погрожує штрафами та адміністративною відповідальністю облгазам і теплокомуненерго в разі, якщо вони не будуть інформувати населення про можливість отримання субсидій та розстрочки за платежками. Після цього НКРЕКП опублікувала заяву, згідно з якою держорган підтвердив правильність методики розрахунку тарифу на тепло, зазначивши, що ця методика застосовується тільки для тих будинків, в яких відсутні загальнобудинкові теплові лічильники.