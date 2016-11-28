Київська влада пропонує у будинках без лічильників нараховувати плату за опалення аналогічну будинкам із теплолічильниками

Таким чином мешканці в будинках із приладами та без них отримають аналогічні квитанції за опалення. Таку пропозицію озвучив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, столична влада детально проаналізувала ситуацію з нарахуваннями за жовтень та пропонує спільно з урядом запровадити оптимізований механізм нарахування за опалення.

«Ми прагнемо, насамперед, забезпечити справедливі нарахування для мешканців будинків, де існують технічні проблеми зі встановленням вузлів обліку, або де прилади обліку були вкрадені чи пошкоджені. Для цього буде визначено середній рівень споживання тепла у багатоповерхівках із лічильниками, який буде застосований для нарахування в аналогічних будинках, де лічильники відсутні. Щомісячна публікація обсягів споживання тепла будинками з лічильниками, а також показників питомого споживання знімуть будь-які питання та домисли навколо нарахування», – повідомив заступник голови КМДА.

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Він нагадав, що у Києві нарахування за централізоване опалення для 90% квартир здійснюється за приладами обліку тепла і для 10% квартир за розрахунковою методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів № 1037.

«Досвід двох попередніх опалювальних сезонів показав, що мешканці підтримують нарахування за приладами обліку навіть у холодні місяці, коли ціна за опалення перевищує тариф, розуміючи більший обсяг споживання тепла. Зважаючи на те, що у Києві лише невелика частина будинків залишається не оснащеною приладами обліку, саме тут доцільно запровадити таку пілотну модель нарахування. Тому ми повинні внести зміни до нарахувань у таких будинках допоки там не будуть встановлені прилади обліку», – пояснив заступник голови КМДА.

Петро Пантелеєв зазначив, що зусиллями столичної адміністрації здійснено усі необхідні розрахунки і сподівається, що ця ініціатива буде підтримана на рівні держави.

Раніше, Київська міська державна адміністрація не виявила помилок у платіжках за тепло від "Київенерго", які мешканці столиці отримали в середині листопада.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато мешканці Києва отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії "Київенерго" з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. За словами багатьох жителів столиці, суми в платіжках рівні місячної норми споживання тепла.