В Україні вже 20% багатоповерхівок створили ОСББ

Жителі 20% українських багатоповерхівок вже створили Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), з яких близько половини об'єдналися за останні півроку, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

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«Процес створення ОСББ увійшов в геометричну прогресію. З 120 тис. будинків багатоповерхового фонду об'єдналося майже 24 тис.», - цитує Зубко прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, стимулюючи створення ОСББ, відомство не прагне ліквідувати ЖЕКи, а лише надає людям можливість вибрати кращу ціну і якість на конкурсній основі.

«Муніципалітети багатьох міст гроші на підтримку житлового фонду виділяють для ОСББ. Як ефективний власник, ОСББ здатне контролювати якість і вартість робіт, організовувати конкурс для фірм-виконавців і підписувати договір щодо гарантійного зобов'язання. Тому ми створили законодавчу базу для такого ефективного власника, який може отримувати гроші з державного бюджету та Фонду енергоефективності», - наголосив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з липня 2015 року набув чинності Закон «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Згідно з документом, якщо співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання співвласників, до липня 2016 року не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсній основі виконавчим органом місцевої ради, на території якого розташований будинок, а створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків дасть можливість доступу до державних, місцевих програм міжнародної технічної допомоги з реновації житлового фонду.