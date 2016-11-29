В Україні більше 60% багатоповерхівок оснащені тепловими лічильниками

Національна комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), у разі виконання ліцензіатами (теплопостачальними компаніями) інвестиційних програм, прогнозує зростання оснащеності багатоквартирних будинків України загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії з нинішніх 61% до 88% до кінця 2016 року. Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

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«Станом на листопад 2016 оснащеність приладами обліку теплової енергії досягає 61%. У разі виконання затверджених на 2016 рік інвестиційних програм оснащеність засобами обліку теплової енергії багатоквартирного житла досягне 88%», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що з початку 2015 року комісією було ухвалено рішення про першочергове включення в інвестиційні програми ліцензіатів (теплокомуненерго – УНІАН) заходів з встановлення у багатоквартирному житловому фонді теплових лічильників для досягнення 100% показника обліку тепла.

«Завдяки принциповій позиції НКРЕКП показник оснащеності приладами комерційного обліку теплової енергії на кінець 2015 року збільшився до 51%», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у середині листопада багато киян отримали платіжки за послуги центрального опалення від компанії «Київенерго» з рахунками, суми яких, за оцінками споживачів, перевищують норму споживання теплової енергії за два тижні жовтня. «Київенерго» пояснило високі рахунки за опалення для будинків без будинкового приладу обліку теплової енергії методикою, прийнятою Кабінетом міністрів (постанова №1057), згідно з якою тариф розраховується з прив'язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Після цього НКРЕКП опублікувала заяву, згідно з якою держорган підтвердив правильність методики розрахунку тарифу на тепло, зазначивши, що ця методика використовується тільки для тих будинків, в яких відсутній загальнобудинковий тепловий лічильник. Регулятор закликав місцеві органи влади активно сприяти виконанню інвестиційних програм теплокомуненерго в частині встановлення теплових лічильників і доведення рівня обліку тепла до 100%.