Гройсман доручив перевірити нарахування тарифів і покарати недобросовісних чиновників

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перевірити регіональні підприємства теплокомуненерго в частині справедливого формування тарифів та нарахувань комунальних платежів.

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Про це голова уряду сказав в ході засідання Кабміну.

"Питання, скільки налічують - це питання місцевої влади або місцевих підприємств ТКЕ. Уряд не має прямого відношення до нарахувань, - сказав Гройсман. - Більш того, мене дивує, чому в багатьох містах немає лічильників. А що виходить? Хто мав лічильники, вони отримали справедливі нарахування, а іншим нараховували за формулою, яку використовували не завжди вірно. Зараз регулятор з цим розбирається. І це не питання міністерства, парламенту або уряду. Це питання конкретного мера і ТКЕ. Ми розберемося, і поставимо на місце тих, хто веде себе недобросовісно. Але питання в тому, як можна так ставитися до людей, які вас обирають?", - сказав голова уряду.

Раніше Гройсман вже зазначав, що Мінрегіон має виконати перевірки на п'яти найбільших регіональних підприємствах теплокомуненерго на предмет чесності формування тарифів, тому що "зловживання на місцях можуть бути".

Як повідомляв УНІАН, політику поетапного підвищення тарифів в Україні початок уряд Арсенія Яценюка, що ставило перед собою завдання навести лад у комунальній сфері, а також вирівняти комунальні платежі та вартість енергоносіїв. Спочатку планувалося розтягнути підвищення тарифів на два роки - з 2015 по березень 2017-го. Однак у травні 2016 року уряд Володимира Гройсмана прийняло рішення про вирівнювання тарифів і цін на газ для населення, що призвело до подорожчання тепла та світла.

У той же час влада запровадила систему субсидування найбільш вразливих категорій громадян в країні, а також можливість оформлення розстрочки платежів за тепло. Зараз субсидії отримують близько 6,4 мільйона домогосподарств.