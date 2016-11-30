Прем'єр поставив вимогу місцевій владі - обладнати будинки лічильниками в найкоротший термін

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив місцевим органам влади максимально швидко обладнати житловий фонд на місцях лічильниками споживання тепла.

Про це він сказав у ході засідання уряду.

Він підкреслив, що встановлення лічильників має бути виконане в опалювальний період.

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"Завдання - за опалювальний сезон максимально обладнати приладами обліку у всіх будинках. Фактично всім в Україні будуть нараховувати за лічильниками, - сказав Гройсман. - І ми не дамо використовувати якісь формули в своїх інтересах. Наше завдання - змусити місцеву владу поставити прилади обліку".

Гройсман підкреслив, що маніпулювання цифрами і формулами - це прямі спроби маніпулювання ресурсами, в тому числі фінансовими. "Але тут НКРЕКП (та іншим відомствам - УНІАН) треба діяти жорстко", - сказав Гройсман.

Раніше Гройсман анонсував рішення уряду, що зобов'язує підприємства теплокомуненерго нараховувати споживачам плату за тепло лише на основі показань лічильників або усереднених показників для додому, досі не обладнаних приладами обліку.