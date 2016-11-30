Уряд затвердив нову систему оплати за тепло в будинках без лічильників - платитимуть як сусіди з лічильниками

Кабінет міністрів України в рамках удосконалення системи оплати комунальних послуг в країні своїм рішенням зобов'язав підприємства теплокомуненерго нараховувати споживачам плату за тепло лише за показаннями будинкових лічильників.

Відповідне рішення анонсував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

На його думку, там, де враховували показники приладів обліку, там нарахування були справедливими і виправданими, а там, де лічильників не було, мали місце у тому числі несумлінні дії чиновників.

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Одночасно Гройсман запропонував прив'язати формулу нарахування оплати за тепло для будинків, де лічильників немає, до середнього показника оплати за тепло в будинках, де лічильники є.

"Що ми бачимо: там, де є лічильники - там платять чесно. Але там, де немає лічильників, можуть бути ділки, які нагрівають руки брудні на нарахування. І сьогодні ми приймаємо рішення: для всіх міст нараховувати оплату за тепло по лічильнику. Для всіх. Якщо лічильників в будинку немає, то беріть середнє по квартирам, де лічильники є. Це означає, що середні нарахування будуть також об'єктивними і справедливими", - сказав Гройсман.

Раніше голова уряду доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), перевірити регіональні підприємства теплокомуненерго в частині справедливого формування тарифів та нарахувань комунальних платежів.