НКРЕКП пропонує свій варіант нарахування плати за тепло

Плата за тепло за усередненим показником для не обладнаних приладами обліку будинків буде нараховуватися в містах більше 50% оснащеності лічильниками, повідомив голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк в ході засідання уряду.

"У цьому опалювальному сезоні, оскільки досягнуто значно більший рівень оснащеності приладами обліку, ми пропонуємо змінити підхід до нарахування за споживання теплової енергії. У кожному місті, де досягнуто більше 50% оснащеності приладами обліку нараховувати оплату по домівках, де немає приладу обліку, виходячи з усередненого значення споживання теплової енергії за приладами обліку", - сказав він.

Вовк зазначив, що станом на 1 листопада показник оснащеності тепловими лічильниками багатоквартирних будинків України становить 61%.

"У нас є лідери, є і аутсайдери, - сказав Вовк. – Найгірша ситуація у місті Тернопіль, де рівень оснащеності приладами обліку становить 1%".

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При цьому він зазначив, що комісія має намір затвердити на наступний рік інвестиційні програми для її ліцензіатів (теплопостачальних компаній) по установці в багатоквартирному житловому фонді України теплових лічильників, виконання яких дозволить досягти 100% показника обліку тепла в 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив місцевим органам влади максимально швидко обладнати житловий фонд на місцях лічильниками споживання тепла.

Раніше НКРЕКП повідомила, що місцева влада Тернополя, Луцька, Житомира, Южноукраїнська, Калуша та Полтавської області не звертає уваги на прозорість розрахунку тарифів за послугу з централізованого теплопостачання та блокують заходи енергоефективності, які дають можливість скоротити споживання теплової енергії.