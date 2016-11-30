"Хвости" зросли на 20%: українці заборгували за опалення та гарячу воду понад 6 мільярдів

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у жовтні порівняно з показником на кінець вересня збільшилася на 21,3% і становила 6,1 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період не змінилася і становить 2,5 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів залишилася на рівні минулого місяця і становить 0,4 млрд грн.

При цьому заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення скоротилася на 10,5% - до 1,7 млрд грн.

За даними Держстату, у жовтні українці сплатили за електроенергію 1,8 млрд грн (86,6% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець жовтня становила 3,2 млрд грн.

Всього у жовтні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,6 млрд грн, що становить 56,9% нарахованих за цей період сум. Найвищий рівень оплати спостерігався у Волинській, Вінницькій, Миколаївській областях (152,9%, 106,9% та 101,6% відповідно), а найнижчий – у Херсонській, Івано-Франківській, Луганській областях (27,2%, 25,2% і 33% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-жовтень 2016 року з населенням було укладено 30,1 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 140,2 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у вересні становила 4,8 млрд грн, електроенергії – 3,1 млрд грн, квартплати - 2,5 млрд грн, централізованого водопостачання та водовідведення - 1,9 млрд грн, вивезення побутових відходів - 0,4 млрд грн.