Монетизація субсидій не гарантує цільового використання коштів населенням - Розенко

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду в середу.

«Немає ніяких гарантій, що, коли людині прийдуть ці кошти, вона використовує їх саме на оплату енергоресурсів. Сьогодні є субсидії у 3,5 тис. грн, 4 тис. грн. Для людей, які отримують 1200 грн пенсії, це значні кошти», - сказав він.

Читайте також"Космічні" платіжки за комуналку: Нацкомісія заявляє, що методика розрахунку правильна

При цьому Розенко зазначив, що монетизація залишку субсидій, який не буде використаний населенням завдяки економії, може бути проведена наприкінці поточного опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство соціальної політики не бачить в найближчій перспективі можливість переведення фінансування субсидій для населення у грошові кошти, оскільки для цього не створені необхідні умови.

Також у Мінсоцполітики відзначали, що монетизація розглядається сьогодні як один з варіантів розвитку системи субсидій, що має стимулювати населення економити енергоресурси. Водночас є два варіанти монетизації: на рівні підприємств теплокомуненерго, коли їм у грошовій формі виплачуються кошти за субсидіантів, розраховані на підставі соціальних нормативів споживання, і на рівні населення, коли кожне домогосподарство отримує кошти на власний рахунок.

Читайте такожМінсоцполітики: тотальна монетизація субсидій на даний момент "технологічно нереальна"

У Міністерстві соцполітики прогнозують, що кількість сімей, які потребують отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в опалювальному сезоні 2016-2017 років зросте до 8,5 мільйонів з 5,5 млн після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомляли, що у 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 млрд грн на ці цілі, а у 2016 році зазначені витрати перевищать 40 млрд грн.